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Карнавал спустили с горы

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Кемерово
13:43 16 Апреля 2021
фестиваль, карнавал, горнолыжник
Автор: Sibnovosti.ru
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На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области 18 апреля завершится традиционный фестиваль Grelkafest. В рамках фестиваля состоялся массовый спуск с горы Зеленой лыжников и сноубордистов в карнавальных костюмах. В нем приняли участие более 600 человек. По данным сайта курорта, самой массовой оказалась команда Томского политехнического университета. В последний день Grelkafest запланированы, в частности, финал конкурса «Мисс Шерегеш», массовый спуск в купальниках и битва красками холи.

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш

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