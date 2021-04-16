Карнавал спустили с горы

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области 18 апреля завершится традиционный фестиваль Grelkafest. В рамках фестиваля состоялся массовый спуск с горы Зеленой лыжников и сноубордистов в карнавальных костюмах. В нем приняли участие более 600 человек. По данным сайта курорта, самой массовой оказалась команда Томского политехнического университета. В последний день Grelkafest запланированы, в частности, финал конкурса «Мисс Шерегеш», массовый спуск в купальниках и битва красками холи.

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш