Кемеровские врачи собрали коллекцию из проглоченных детьми предметов

В Кемерове врачи областной клинической больницы собрали коллекцию предметов, которые проглотили дети. Среди них не только семечки, орехи, пуговицы, но и монеты, небольшие игрушки, болты и даже дверные ключи, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Всего в этой коллекции больше 500 предметов. Их собирали больше 15 лет. Каждый год в больницу поступают около ста детей, которым нужно удалить инородные предметы. Их извлекают как из желудочно-кишечного тракта, так и из легких.

«Такой предмет как скрепка, который полуоткрытый. Получается, что острые концы скрепки смотрят в разные стороны. Доставать их проблематично, если мы будем продвигать его в желудок, чтобы из желудка удалить, то острым краем можем поранить стенку пищевода. Такие предметы мы стараемся удалять под наркозом», - рассказала ОТР заведующая эндоскопическим отделением ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница» Надежда Лубкова.

Извлекают предметы с помощью камеры-эндоскопа. У нее хорошее разрешение. Это позволяет отчетливо видеть, где и как располагается предмет. Выставку показывают студентам-медикам, которые приходят на практику.

Фото: «Общественное телевидение России»