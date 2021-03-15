Сибирские шаманы задобрили духов

В Кемеровскую область съехались шаманы со всей Сибири. В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» они провели обряд шорской традиции Шачиг, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Он посвящен началу половодья и задабриванию духов природы. По традиции обряд проводят ранней весной, когда природа пробуждается от долгого зимнего сна. Шорцы верят, что в эти дни просыпаются духи, а вместе с ледоходом уходит всё плохое: болезни, горе и несчастье. В этот момент важно задобрить, преподнести им угощения, а взамен попросить благополучия и здоровья для людей.

«У нас обряд был. Посвящен снятию порчи, препятствий... когда вы прошли через ленточки с окуривателем, значит, что я духов прошу, чтобы достаток и здоровье – все блага были у вас», - рассказала ОТР шаман Горной Шории Галина Талтаева.

По традиции шаманов, угощать во время обряда нужно не только духов природы, но и всех присутствующих. Гости церемонии смогли попробовать шурпу.

Фото: «Общественное телевидение России»