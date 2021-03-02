Метели замели дороги в Кузбассе и на Алтае

Госавтоинспекция Кемеровской области была вынуждена временно ограничить движение транспорта по автодороге, ведущей к горнолыжному курорту Шерегеш. Причиной стал снегопад, обрушившийся вчера на регион.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с выпадением обильных осадков и ухудшением видимости временно ограничено движение транспорта в обоих направлениях с 0 км до 106 км автодороги «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол». Ограничения введены для транспорта массой свыше 3,5 тонны за исключением общественного транспорта», - сообщили в главном управлении МВД России по Кемеровской области.

По данным полиции, ограничение может быть снято в 14:00. На трассе работает снегоуборочная техника.

Сильные снегопады прошли вчера и в Алтайском крае. Там за сутки выпало 75% месячной нормы осадков, а в Барнауле – месячная норма. По данным официального сайта региона, только в Алейске спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда вчера вытащили из заносов семь машин.

Фото: официальный сайт Алтайского края