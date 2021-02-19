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Начала работу крупнейшая генетическая лаборатория Кузбасса

Главная Общество
Кемерово
09:07 19 Февраля 2021
больница, исследования, беременность
Автор: Sibnovosti.ru
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Начала работу крупнейшая в Кемеровской области генетическая лаборатория. Она открылась в ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница им. Беляева».

Для лаборатории отвели 300 кв. м. В год здесь будут проводить более 140 тыс. исследований.

«Следить за здоровьем матери и ребенка врачи могут уже на самых ранних этапах, в том числе при планировании беременности. Благодаря современным лабораторным исследованиям можно выявить генетические отклонения, а также вовремя устранить причины, которые могут помешать успешному завершению беременности», - привел сайт правительства Кемеровской области комментарий губернатора Сергея Цивилева.

Генетическая лаборатория проводит исследования бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. По данным областных властей, Сергей Цивилев поручил областному министерству здравоохранения обеспечить пренатальным скринингом всех беременных женщин. На сегодняшний день показатель дородовых обследований составляет 83%.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

 

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