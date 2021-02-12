В Кемерове построили баню на крыше многоквартирного дома

В Кемерове прокуратура и Госжилинспекция проверяют информацию о частной бане, которая находится на крыше многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

О постройке стало известно после появления видеоролика в соцсетях. Позже была выложена еще одна съемка: так выглядит баня летом, возле нее даже растет газон.

Как выяснили местные журналисты, 13-этажный дом обслуживает управляющая компания «Флагман». Она работает под руководством депутата кемеровского горсовета Михаила Мельмана.

Прокуратура сейчас выясняет, кто именно построил сауну на крыше дома и насколько это законно.

Фото: «Общественное телевидение России»