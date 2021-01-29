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Кузбасс встречает выходные в повышенной готовности

Главная Общество
Кемерово
13:11 29 Января 2021
снег, режим, ветер
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области ожидаются снежные заносы, метели и резкие перепады температуры. В связи с этим в регионе объявлен режим повышенной готовности.

Как сообщило информагентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, во время действия режима будет усилена работа по очистке крыш зданий от снега и наледи, а также дворовых территорий и дорог. При необходимости на трассах будут развернуты временные пункты обогрева для водителей.

В кузбасском городе Мыски накануне от снега просела крыша многоквартирного дома на ул. Восточной. Площадь прогиба составила 300-400 кв. м.

«С утра начнутся работы по расчистке кровли. Ожидается приезд проектировщиков для разработки проектного решения по восстановлению участка кровли. Государственная жилищная инспекция ведет расследование инцидента», - сообщили в мэрии.

Тем временем, в соседнем Красноярском крае за минувшую ночь выпало 30% месячной нормы осадков. Сильный снег и западный ветер с порывами до 25 м/с сегодня в Республике Хакасия.

Фото: сайт мэрии Мысковского городского округа

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