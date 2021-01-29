На трассах Кемеровской области установили «умные весы»

Безнаказанно проехать по дорогам Кузбасса с нарушением ограничения по весу больше не получится. На трассах появились автоматические «умные весы», которые определяют параметры автомобилей, передает «Общественное телевидение России».

Заезжать на такие весы и останавливаться не нужно. Данные считываются с машин на полном ходу. Вся техника не просто российского, а кемеровского производства. Датчики определяют количество осей, колес на осях, а также расстояние между ними. В помощь – видео и фото фиксация для распознавания габаритов машины. Информационное табло выдаёт информацию о нарушении.

«Данная информация поступает в аппаратно-программный комплекс. Дальше данные передаются в ЦАФАП (Центр автоматической фиксации административных правонарушений), а после выносится постановление о правонарушении», - рассказал представитель компании производителя измерительных комплексов Данила Гуськов.

Штраф крупный - до 500 тыс. руб. Пока в тестовом режиме на трассах региона работают два таких комплекса взвешивания. Вскоре установят еще несколько.

Фото: «Общественное телевидение России»