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В кузбасском заповеднике прошли состязания каюров

Главная Общество
Кемерово
14:08 25 Января 2021
соревнования, гонки, заповедник
Автор: Sibnovosti.ru
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В музее-заповеднике «Томская писаница» (Кемеровская область) выбирали самого быстрого каюра. Там прошла «ледяная гонка» на собачьих упряжках, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Участники приехали из разных уголков Сибири. 35 команд привезли с собой более полусотни ездовых собак. Трассу проложили по берегу реки Томи. Там сформировался толстый слой льда. Самая маленькая дистанция не превышала 5 км, самая большая – составляла 20 км.

«Занималась раньше горными лыжами. Но случилась травма, вернуться в горнолыжный спорт не смогла. Завела себе большую упряжку собак. У меня большая стая. Я бегу сегодня на одном составе. С этими собаками я побегу этап Кубка России в этом году. А в прошлом году бегала этап Кубка мира», - рассказала ОТР профессиональный каюр Майя Лузянина.

Зрителям сотрудники заповедника во время соревнований рассказывали об истории гонок, а также о типах собачьих упряжек, о сбруе и нартах.

Фото: «Общественное телевидение России»

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