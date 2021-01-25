В кузбасском заповеднике прошли состязания каюров

В музее-заповеднике «Томская писаница» (Кемеровская область) выбирали самого быстрого каюра. Там прошла «ледяная гонка» на собачьих упряжках, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Участники приехали из разных уголков Сибири. 35 команд привезли с собой более полусотни ездовых собак. Трассу проложили по берегу реки Томи. Там сформировался толстый слой льда. Самая маленькая дистанция не превышала 5 км, самая большая – составляла 20 км.

«Занималась раньше горными лыжами. Но случилась травма, вернуться в горнолыжный спорт не смогла. Завела себе большую упряжку собак. У меня большая стая. Я бегу сегодня на одном составе. С этими собаками я побегу этап Кубка России в этом году. А в прошлом году бегала этап Кубка мира», - рассказала ОТР профессиональный каюр Майя Лузянина.

Зрителям сотрудники заповедника во время соревнований рассказывали об истории гонок, а также о типах собачьих упряжек, о сбруе и нартах.

Фото: «Общественное телевидение России»