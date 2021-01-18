В Кемеровской области проводят экскурсии на «лыжах охотника»

В Кузбассе теперь можно сходить на экскурсию на настоящих лыжах охотника, передает «Общественное телевидение России» (ОТР). Их староверы изготавливают по традициям прадедов.

Экскурсионные тропы проходят через природные мегалиты. Обычно это скалы или крупные камни. Специалисты рассказывают о быте, верованиях и, конечно, об охоте коренного населения - шорцев. На «лыжах охотника» можно легко обойти крутые перевалы и подъемы. Даже клей для них не современный, а сварен из жил, сухожилий и суставов животных по старинным рецептам.

«Это лыжи, которые сделаны из дерева березы, либо черемухи, подшиты условно камусом. Камус - это мех голени лося. Мех устроен таким образом: наклеен на лыжи. Когда мы движемся вперед, лыжи катятся легко, но назад не отдают», - рассказал ОТР организатор экскурсии Сергей Носков.

«На них легче идти, может, в гору как-то легче - они назад не катятся. Но сложно на них поворачивать и с горки катиться - они немножко неуправляемые», - поделилась участница экскурсии Наталья Яхно.

Экскурсионные группы формируются из 4-10 человек. По степени сложности маршруты «на лыжах охотника» делятся на легкие, средней степени сложности и сложные.

Фото: «Общественное телевидение России»