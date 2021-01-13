Управляющие компании в Кузбассе штрафуют за несвоевременную уборку после снегопадов

После снегопадов в Кемеровской области сотрудники Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Кузбасса проверили состояние почти 900 дворов. В результате было выявлено свыше 160 нарушений.

Проверки ГЖИ прошли 11-12 января. Их итоги глава инспекции Ирина Гайденко обсудила с губернатором Сергеем Цивилевым.

«Всем управляющим компаниям региона ранее были выданы предостережения о недопущении сверхнормативного скапливания снега на кровлях многоквартирных домов и во дворах. Обслуживающие организации и управляющие компании обязаны чистить кровли и подъездные козырьки, не допуская образования снежных «шапок» толщиной более 30 см. Глубина колейности на проезжей части придомовых территорий не должна превышать 5 см», - говорится в сообщении по итогам встречи на сайте правительства Кузбасса.

Управляющие компании, которые своевременно не убрали снег, будут привлечены к административной ответственности. По данным областных властей, юрлицам грозят штрафы от 250 тыс. руб., должностным лицам - от 50 тыс. руб.

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