Государственные музеи Кузбасса пустят детей бесплатно

С сегодняшнего дня жители Кемеровской области в возрасте до 18 лет могут бесплатно посещать областные государственные музеи и выставочные залы. Акция продлится до 10 января.

Льгота утверждена постановлением правительства Кузбасса.

«Важно, чтобы новогодние каникулы прошли для ребят интересно и с пользой. Свободное посещение музеев и выставок позволит им узнать много нового о природе, истории, культуре родного края и страны», - пояснил это решение губернатор Сергей Цивилев.

По данным сайта областного правительства, муниципальным и частным музеям и выставочным залам также рекомендовано организовать бесплатное посещение для дошкольников и учеников до 18 лет.

Фото: сайт Музея изобразительных искусств Кузбасса