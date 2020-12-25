28 декабря
Кемерово
погода -40 °C
73.69
 
€ 89.87
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Полицейские автомобили в Кемерове выстроились в новогоднюю елку

Главная Общество
Кемерово
12:33 25 Декабря 2020
мвд, новый год, акция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Вчера в Кемерове 52 патрульных автомобиля ГИБДД устроили флэшмоб «Полицейский Дед Мороз». Как передает «Общественное телевидение России», они припарковали машины так, что образовалась цифра «2021» и гигантская автоелка.

Жители были удивлены. На прошлой неделе автомобилистам областного центра запретили проводить аналогичное мероприятие.

Возможно, полицейские сами хотели сделать сюрприз горожанам. К тому же на их площадке не было зрителей. Массовые мероприятия пока запрещены. Зато на машинах есть проблесковые маячки, которые выглядели по-новогоднему.

Фото: сайт главного управления МВД России по Кемеровской области

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Кузбасские рестораны отработают Новый год

Кузбасские рестораны отработают Новый год

16 Декабря 2020 г.
Им разрешили принимать гостей до трех часов ночи
Новости Кемерово: В школы Кузбасса поступил первый учебник шорского языка

В школы Кузбасса поступил первый учебник шорского языка

16 Декабря 2020 г.
Урок по новому пособию прошел у школьников в поселке Шерегеш
Новости Кемерово: В Кузбассе стартует вакцинация от COVID-19

В Кузбассе стартует вакцинация от COVID-19

8 Декабря 2020 г.
Часть медучреждений возвращают в плановый режим работы
Новости Кемерово: Все горнолыжные курорты Кузбасса открыли сезон

Все горнолыжные курорты Кузбасса открыли сезон

1 Декабря 2020 г.
Последним это сделал Югус в Междуреченске
Новости Кемерово: Кузбасский лагерь «Сибирская сказка» поработает обсерватором

Кузбасский лагерь «Сибирская сказка» поработает обсерватором

26 Ноября 2020 г.
Его обустроили для гостей Шерегеша
Новости Кемерово: В Новокузнецке крупнейший перевозчик предоставит бесплатный проезд

В Новокузнецке крупнейший перевозчик предоставит бесплатный проезд

25 Ноября 2020 г.
Компания «Питеравто» допустила сбои при начале работы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Машиниста экскаватора завалило грунтом на разрезе в Кузбассе

Машиниста экскаватора завалило грунтом на разрезе в Кузбассе

23 Декабря 2020 г.
Он ждал сменщика после окончания работы
Новости Кемерово: Горнорабочего засыпало в кузбасской шахте

Горнорабочего засыпало в кузбасской шахте

25 Декабря 2020 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Кемерово: Кузбасс принял новую стратегию развития

Кузбасс принял новую стратегию развития

24 Декабря 2020 г.
Она рассчитана до 2035 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru