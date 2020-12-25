Полицейские автомобили в Кемерове выстроились в новогоднюю елку

Вчера в Кемерове 52 патрульных автомобиля ГИБДД устроили флэшмоб «Полицейский Дед Мороз». Как передает «Общественное телевидение России», они припарковали машины так, что образовалась цифра «2021» и гигантская автоелка.

Жители были удивлены. На прошлой неделе автомобилистам областного центра запретили проводить аналогичное мероприятие.

Возможно, полицейские сами хотели сделать сюрприз горожанам. К тому же на их площадке не было зрителей. Массовые мероприятия пока запрещены. Зато на машинах есть проблесковые маячки, которые выглядели по-новогоднему.

Фото: сайт главного управления МВД России по Кемеровской области