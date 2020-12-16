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Кузбасские рестораны отработают Новый год

Главная Общество
Кемерово
18:00 16 Декабря 2020
ограничения, ресторан, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
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В новогоднюю ночь предприятия общественного питания Кемеровской области смогут работать до 3:00 1 января. Решение об этом было принято на совещании, которое провел губернатор Сергей Цивилев.

Согласно утвержденному режиму работы общепита, с 16 декабря по 2 января заведения смогут работать 1:00. В этот период разрешается проведение банкетов и корпоративов при условии, что на мероприятие соберется не более 50 человек и не более одного посетителя на 4 кв. м площади.

По данным сайта правительства региона, основанием для принятого решения стал тот факт, что в Кузбассе стабильно снижается число заболевших. По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в регионе зарегистрировано 160 случаев заражения (всего с начала эпидемии – 23 685).

Как сообщило министерство здравоохранения Кемеровской области, на сегодняшний день коечный фонд составляет 4 тыс. мест, при этом заняты всего 933 из них.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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