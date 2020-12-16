В школы Кузбасса поступил первый учебник шорского языка

Первый учебник шорского языка презентовали в Кузбассе. Урок по новому пособию прошел у школьников в поселке Шерегеш, передает «Общественное телевидение России».

Выпуск букваря – значимое событие для шорцев. В Кемеровской области проживает более 5 тыс. представителей этого малого народа. Букварь был издан всего за год. Авторский коллектив разрабатывал содержательную часть, художники из Санкт-Петербурга создали красочные иллюстрации. Они отражают культуру шорского народа с учетом современных реалий.

«Это наши праздники, это наши костюмы и творческие коллективы. Все изображения учебника соответствуют действительности», - сказала соавтор учебника Наталья Чепсаракова.

Авторы готовят учебно-методические пособия и приложения к ним вплоть до четвертого класса. Шорский букварь стал уже 30-м по счету учебником, который выпущен для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Фото: «Общественное телевидение России»