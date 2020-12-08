В Кузбассе стартует вакцинация от COVID-19

Плановая вакцинация от коронавируса в Кемеровской области стартует завтра. В регион поступила первая партия вакцины «Спутник V».

В составе первой партии 1 тыс. доз. Как пояснил вчера на областном аппаратном совещании вице-губернатор Алексей Цигельник, в первую очередь прививку смогут поставить медицинские работники, педагоги, социальные работники и волонтеры.

Тем временем, областные власти приняли решение вернуть часть перепрофилированного под лечение COVID-19 коечного фонда в плановое использование. В частности, роддом в Белове. Основанием для этого стало улучшение эпидемиологической обстановки.

«Уже около месяца количество выздоровевших от коронавируса в Кузбассе стабильно больше, чем количество заболевших. Занятость коечного фонда в перепрофилированных стационарах падает: из 4,6 тыс. мест сейчас задействованы 3,4 тыс.», - процитировал сайт правительства Кемеровской области губернатора Сергея Цивилева.

Теперь, по данным областных властей, специализированный коечный фонд для больных COVID-19 и пневмониями в Кузбассе будет составлять 4,2 тыс. мест.

Фото: «Общественное телевидение России»