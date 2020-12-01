Все горнолыжные курорты Кузбасса открыли сезон

В Кемеровской области официально открыли сезон все четыре горнолыжных курорта. Последним это сделал междуреченский Югус.

Церемония открытия в Югусе прошла 29 ноября. В этом сезоне там работают четыре трассы, а также два подъемника – бугельный и парно-кресельный.

Как писали Sibnovosti.ru, первым горнолыжный сезон фестивалем «ШерегешФест» открыл курорт Шерегеш 14 ноября. Спустя неделю к эстафете открытий присоединилась Горная Саланга. 28 ноября горнолыжный сезон стартовал на курорте Танай. Власти смягчили ограничительные меры при прокате горнолыжного инвентаря.

«Все объекты на открытых горнолыжных курортах работают с учетом санитарно-эпидемических ограничений: регулярная дезинфекция, проверки персонала, соблюдение социальной дистанции. Но был пересмотрен перечень горнолыжного инвентаря, доступного для проката. В дополнение к ботинкам, лыжам и сноубордам теперь можно выдавать шлемы, маски и очки при условии их обязательной дезинфекции после каждого использования», - сказал сайту правительства Кемеровской области вице-губернатор Сергей Алексеев.

Как писали Sibnovosti.ru, на базе детского лагеря «Сибирская сказка» в Кемеровской области обустроили обсерватор. Он предназначен для гостей горнолыжного курорта Шерегеш, контактировавших с лицами, заразившимися коронавирусом.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области