1 декабря
Кемерово
погода -18 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Все горнолыжные курорты Кузбасса открыли сезон

Главная Общество
Кемерово
13:16 1 Декабря 2020
сезон, открытие, горнолыжник
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Кемеровской области официально открыли сезон все четыре горнолыжных курорта. Последним это сделал междуреченский Югус.

Церемония открытия в Югусе прошла 29 ноября. В этом сезоне там работают четыре трассы, а также два подъемника – бугельный и парно-кресельный.  

Как писали Sibnovosti.ru, первым горнолыжный сезон фестивалем «ШерегешФест» открыл курорт Шерегеш 14 ноября. Спустя неделю к эстафете открытий присоединилась Горная Саланга. 28 ноября горнолыжный сезон стартовал на курорте Танай. Власти смягчили ограничительные меры при прокате горнолыжного инвентаря.

«Все объекты на открытых горнолыжных курортах работают с учетом санитарно-эпидемических ограничений: регулярная дезинфекция, проверки персонала, соблюдение социальной дистанции. Но был пересмотрен перечень горнолыжного инвентаря, доступного для проката. В дополнение к ботинкам, лыжам и сноубордам теперь можно выдавать шлемы, маски и очки при условии их обязательной дезинфекции после каждого использования», - сказал сайту правительства Кемеровской области вице-губернатор Сергей Алексеев.

Как писали Sibnovosti.ru, на базе детского лагеря «Сибирская сказка» в Кемеровской области обустроили обсерватор. Он предназначен для гостей горнолыжного курорта Шерегеш, контактировавших с лицами, заразившимися коронавирусом.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Кузбасский лагерь «Сибирская сказка» поработает обсерватором

Кузбасский лагерь «Сибирская сказка» поработает обсерватором

26 Ноября 2020 г.
Его обустроили для гостей Шерегеша
Новости Кемерово: В Новокузнецке крупнейший перевозчик предоставит бесплатный проезд

В Новокузнецке крупнейший перевозчик предоставит бесплатный проезд

25 Ноября 2020 г.
Компания «Питеравто» допустила сбои при начале работы
Новости Кемерово: В Кузбассе планируют смягчить ограничительные меры

В Кузбассе планируют смягчить ограничительные меры

25 Ноября 2020 г.
В регионе могут разрешить новогодние корпоративы
Новости Кемерово: Новокузнецкий мэр обсудит с общественностью ход реформы городского транспорта

Новокузнецкий мэр обсудит с общественностью ход реформы городского транспорта

23 Ноября 2020 г.
Реформа привела к сбоям в работе автобусов
Новости Кемерово: Экологическая тропа по Горной Шории победила на конкурсе в Кемеровской области

Экологическая тропа по Горной Шории победила на конкурсе в Кемеровской области

20 Ноября 2020 г.
В регионе подвели итоги конкурса «Разговоры у костра»
Новости Кемерово: «ШерегешФест» собрал тысячи гостей

«ШерегешФест» собрал тысячи гостей

16 Ноября 2020 г.
На кузбасском курорте официально открыли горнолыжный сезон
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru