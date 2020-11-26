Кузбасский лагерь «Сибирская сказка» поработает обсерватором

На базе детского лагеря «Сибирская сказка» в Кемеровской области обустроили обсерватор. Он предназначен для гостей горнолыжного курорта Шерегеш, контактировавших с лицами, заразившимися коронавирусом.

Как рассказала на брифинге заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина, туристы будут помещаться в обсерватор, чтобы ограничить круг их контактов в гостиницах. Кроме того, таким образом можно будет провести обработку номеров заразившихся коронавирусом, не закрывая сами гостиницы.

Крупнейший государственный детский лагерь Кузбасса ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» расположен у села Костенково. В июле он закрылся и отправил всех отдыхающих детей на домашнюю изоляцию из-за выявления коронавируса у двух детей и четырех сотрудников.

Как писали Sibnovosti.ru, горнолыжный курорт открылся 14 ноября. Туристам необходимо соблюдать масочный режим. В том числе, на канатных дорогах. В прокат в этом сезоне пока выдают только лыжи, сноуборды и ботинки. Шлемы, маски, балаклавы и перчатки горнолыжники могут использовать только привезенные с собой.

По данным областных властей, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе, шесть в Новокузнецком районе.

Фото: сайт ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка»