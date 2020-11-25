В Новокузнецке крупнейший перевозчик предоставит бесплатный проезд

Компания «Питеравто», допустившая сбои в организации движения автобусов в Новокузнецке, на это неделе будет перевозить горожан бесплатно. О такой договоренности с перевозчиком сообщил губернатор Сергей Цивилев.

«По итогам переговоров с руководством компании «Питеравто» принято решение о том, что до 30 ноября включительно проезд на маршрутах данного перевозчика будет бесплатным для всех жителей Новокузнецка», - оставил он запись в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, руководство компании полностью признает свои ошибки и не снимает с себя ответственности за происходящее.

Как писали Sibnovosti.ru, сбои в движении автобусов произошли на старте реформы общественного транспорта в Новокузнецке 18 ноября. Пришедшие в мэрию в минувший понедельник горожане потребовали от властей навести порядок в этой сфере.

«Последние два дня мы уже имеем практически стопроцентный выход транспорта на линию и значительное снижение жалоб», – заявил вчера министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

По данным сайта мэрии Новокузнецка, 24 ноября на линии вышло в общей сложности 362 единицы транспорта, включая 273 автобуса. В том числе, 182 от компании «Питеравто».

Фото: сайт мэрии Новокузнецка