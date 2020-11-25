В Кузбассе планируют смягчить ограничительные меры

Снижение суточного числа заболевших коронавирусом позволило властям Кемеровской области пойти на некоторое смягчение ограничительных мер. Эпидемиологическую ситуацию в регионе обсудили вчера на заседании оперативного штаба.

По данным сайта правительства Кузбасса, было принято решение возобновить диспансеризацию населения и диспансерное наблюдение хронических больных в медицинских учреждениях.

«Помощь больным коронавирусом будет оказываться в полном объеме и в конце декабря, и в начале января. Кроме того, прошу региональный минздрав обратить особое внимание на необходимость реабилитации пациентов после болезни, которая включает в себя как прием определенных витаминов и препаратов, так и различные физические упражнения», - заявил в ходе заседания губернатор Сергей Цивилев.

В интервью телеканала «Россия 24» глава Кемеровской области также рассказал о планах снять в конце декабря ограничения на проведение новогодних корпоративов.

Вчера было объявлено о том, что за предыдущие сутки в регионе зарегистрировали 171 случай заражения коронавирусной инфекцией. Их общее количество превысило 19,9 тыс.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области