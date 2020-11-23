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Новокузнецкий мэр обсудит с общественностью ход реформы городского транспорта

Главная Общество
Кемерово
16:55 23 Ноября 2020
автобусы, мэр, реформа
Автор: Sibnovosti.ru
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В предстоящую среду мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов встретится с представителями местной «Лиги перевозчиков» и общественности. Они обсудят ход реформы работы общественного транспорта в городе.  

Причиной встречи стали трудности, с которыми столкнулись горожане при старте реформы 18 ноября. Как писали Sibnovosti.ru, вместо 82 ранее существовавших автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов сформированы 52. Кондукторов заменили валидаторы.

По данным «Интерфакс-Сибирь», сегодня утром в мэрии прошла «стихийная встреча» между сотрудниками администрации и недовольными ходом транспортной реформы жителями Новокузнецка, а также представителями транспортных предприятий. Как сообщило информагентство, участники встречи потребовали от городских властей выпустить в рейсы больше автобусов и расторгнуть контракты с основным перевозчиком - ООО «Питеравто».

Тем временем, на сайте change.org размещены несколько петиций с требованием отменить транспортную реформу и отправить мэра Новокузнецка в отставку. К настоящему времени одну из них, адресованную президенту РФ, подписало около 3,2 тыс. человек.  

«Теперь люди часами ждут нужного автобуса, не работают валидаторы, водители-вахтовики не знают дорог. При этом количество маршрутов сократили, необходимое количество автобусов не закупили. Местных маршрутчиков разогнали, перевозить людей некому», - говорится в документе.

По данным информагентства, глава города обвинил в сбое в перевозках «Питеравто», сотрудники которой не смогли отладить программное обеспечение для навигации и оплаты проезда и не обучили водителей. Кроме того, как заявлял ранее Сергей Кузнецов, Новокузнецк вовремя не получил 100 автобусов из-за простоя курганского завода.

Фото: официальный сайт мэрии Новокузнецка

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