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Экологическая тропа по Горной Шории победила на конкурсе в Кемеровской области

Главная Общество
Кемерово
15:58 20 Ноября 2020
туристы, конкурс, область
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области подведены итоги конкурса «Разговоры у костра». В нем участвуют проекты по созданию туристских экологических троп.

На этот раз победителем стал «Тельбесский маршрут». Его разработали ученики школы №15 города Таштагола – «столицы» Горной Шории. «Тельбесский маршрут» пролегает по окрестностям расположенного здесь озера Тельбес.

«Путешественники смогут исследовать штольни, где шла добыча железной руды, собрать коллекцию горных пород и узнать о развитии горнорудного дела и металлургии в Кузбассе. Также маршрут дает возможность туристам увидеть место зимовки божьих коровок и живописные виды Горной Шории», - говорится в сообщении сайта правительства Кемеровской области.

Конкурс второй год проводит министерство природных ресурсов и экологии региона. Он призван помочь развитию местного туризма.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлой недели на горнолыжном курорте Шерегеш на юге Кузбасса прошел фестиваль «ШерегешФест», знаменующий открытие зимнего сезона.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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