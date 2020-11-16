16 ноября
Кемерово
погода -5 °C
77.33
 
€ 91.32
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

«ШерегешФест» в Кузбассе собрал 5 тысяч гостей

Главная Общество
Кемерово
10:23 16 Ноября 2020
курорт, горнолыжник, сезон
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Горнолыжный сезон в России открылся в кузбасском Шерегеше. В минувшую субботу здесь прошел традиционный фестиваль «ШерегешФест».

На этот раз в нем приняли участие около 5 тыс. гостей. Для них были организованы конкурсы, театрализованные заезды, показ горнолыжной моды. Пандемия коронавируса внесла коррективы в организацию фестиваля.

«Необходимо соблюдать масочный режим, в том числе на канатных дорогах. На горе Зеленой открыт травмпункт с лабораторией, где в случае необходимости можно сделать тест на коронавирус», - рассказал сайту правительства Кемеровской области вице-губернатор по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев.

Кроме того, в этом сезоне выдавать в прокат будут только лыжи, сноуборды и ботинки. Шлемы, маски, балаклавы и перчатки горнолыжники смогут использовать исключительно свои.

В новом сезоне в «Шерегеше» будут работать более 80 гостиниц и 16 подъемников. 14 ноября были открыты канатно-кресельная дорога «Учебная» в секторе «А» и четырехместный кресельный подъемник «Запад» в секторе «Б» на горе Мустаг.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Кузбасским школьникам сокращают дистанцию

Кузбасским школьникам сокращают дистанцию

12 Ноября 2020 г.
В школы к очному обучению возвращаются ученики младших классов
Новости Кемерово: Кемеровчанам показали проект музейно-театрального комплекса

Кемеровчанам показали проект музейно-театрального комплекса

9 Ноября 2020 г.
Общественное обсуждение продлится до 9 ноября
Новости Кемерово: Засоренный коллектор привел к покраснению реки в Кемерове

Засоренный коллектор привел к покраснению реки в Кемерове

8 Ноября 2020 г.
Сточные воды поступили в ручей Суховский
Новости Кемерово: Коронавирус попал в новокузнецкую мэрию

Коронавирус попал в новокузнецкую мэрию

5 Ноября 2020 г.
Число случаев заболевания в Кемеровской области достигло 16 412
Новости Кемерово: Кузбасский угольный разрез подготовят для туристов

Кузбасский угольный разрез подготовят для туристов

2 Ноября 2020 г.
Мэрия Междуреченска запланировала развитие промышленного туризма
Новости Кемерово: Для направляющихся в Кузбасс горнолыжников откроют новый рейс из Москвы

Для направляющихся в Кузбасс горнолыжников откроют новый рейс из Москвы

30 Октября 2020 г.
В Новокузнецке их ждет трансфер в Шерегеш
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Менеджер турфирмы в Новокузнецке брала «комиссионные» с туров

Менеджер турфирмы в Новокузнецке брала «комиссионные» с туров

13 Ноября 2020 г.
Она получила четыре года условно
Новости Кемерово: В Кузбассе расследуются уголовные дела об истязаниях в реабилитационном центре

В Кузбассе расследуются уголовные дела об истязаниях в реабилитационном центре

13 Ноября 2020 г.
В полицию обратился один из его клиентов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru