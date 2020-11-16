«ШерегешФест» в Кузбассе собрал 5 тысяч гостей

Горнолыжный сезон в России открылся в кузбасском Шерегеше. В минувшую субботу здесь прошел традиционный фестиваль «ШерегешФест».

На этот раз в нем приняли участие около 5 тыс. гостей. Для них были организованы конкурсы, театрализованные заезды, показ горнолыжной моды. Пандемия коронавируса внесла коррективы в организацию фестиваля.

«Необходимо соблюдать масочный режим, в том числе на канатных дорогах. На горе Зеленой открыт травмпункт с лабораторией, где в случае необходимости можно сделать тест на коронавирус», - рассказал сайту правительства Кемеровской области вице-губернатор по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев.

Кроме того, в этом сезоне выдавать в прокат будут только лыжи, сноуборды и ботинки. Шлемы, маски, балаклавы и перчатки горнолыжники смогут использовать исключительно свои.

В новом сезоне в «Шерегеше» будут работать более 80 гостиниц и 16 подъемников. 14 ноября были открыты канатно-кресельная дорога «Учебная» в секторе «А» и четырехместный кресельный подъемник «Запад» в секторе «Б» на горе Мустаг.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области