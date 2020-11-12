Кузбасским школьникам сокращают дистанцию

Новый режим обучения установлен в школах Кемеровской области. Решение об этом приняли в правительстве региона.

С 16 ноября вернутся в школы для очного обучения учащиеся первого-пятого классов городских школ. Кроме того, за парты вновь сядут все ученики сельских общеобразовательных школ.

«Ученики 6-11 классов общеобразовательных школ, расположенных в городах Кузбасса, пока продолжат занятия в дистанционном формате», - говорится также в сообщении на сайте областного правительства.

За прошедшие сутки в Кузбассе был выявлен 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Их общее количество достигло 17 749. До 25 ноября в регионе продлен режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше.

Фото: pixabay.com