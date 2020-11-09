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Кемеровчанам показали проект музейно-театрального комплекса

Главная Общество
Кемерово
17:24 9 Ноября 2020
строительство, проект, театр
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Кемерова выставила на общественное обсуждение архитектурную концепцию музейного и театрального комплекса. Оно продлится до 9 ноября.

Проект разработали архитекторы австрийской компании Coop Himmelb(l)au. В комплекс войдут филиалы Мариинского театра и Государственного Русского музея. Площадь 10-этажного здания превысит 81 тыс. кв. м.

«В центре здания находится сердце проекта: зрительный зал вместимостью 950 мест, включая башню сцены и служебные помещения. Дополнительные функциональные зоны, такие как офисы, VIP-пространства и репетиционные залы, расположены в облаке. Благодаря частичному панорамному остеклению общественного пространства открывается захватывающий вид на окрестности», - говорится в представленном на обсуждение документе.

Комплекс будет построен на площадке между Советским и Притомским проспектами на берегу реки Искитимки. Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре прошлого года кузбасский губернатор Сергей Цивилев выразил неудовольствие темпами проектных работ. В апреле этого года было объявлено о том, что Главгосэкспертиза России утвердило документацию для строительства общежития для студентов Высшей школы музыкального и театрального искусств в  Кемерове. Девятиэтажное здание будет строиться также в рамках создания культурного кластера.

Фото: сайт мэрии Кемерова

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