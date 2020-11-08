Засоренный коллектор привел к покраснению реки в Кемерове

Изменение цвета воды в реке Искитимке в Кемерове произошло из-за сточных вод, которые попали в приток реки из засоренного городского коллектора. Об этом написал в Instagram вице-губернатор Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Как сообщало ОТР, ранее местные жители сообщили в соцсетях, что вода в реке стала багровой. Кроме того, люди обратили внимание, что водоем покинули утки, которые обычно там обитают.

«Установлено, что источником загрязнения реки Искитимки стал ее правый приток - ручей Суховский. В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с рельефа местности. Сброс на рельеф шел из засоренного городского коллектора», – сообщил Андрей Панов, отметив, что возможным источником поступления загрязненных вод могла стать ливневая канализация.

В настоящее время коммунальщики устранили засор коллектора. В полицию направили информацию для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Фото: «Общественное телевидение России»