Коронавирус попал в новокузнецкую мэрию

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, выступая в эфире телепрограммы «Утро с мэром», сообщил о вспышке коронавирусной инфекции среди сотрудников администрации. Об этом сообщило «Общественное телевидение России» (ОТР).

Сергей Кузнецов подчеркнул, что в мэрии очень много заболевших. Соответственно, медики взяли под контроль и тех чиновников, кто контактировал с инфицированными.

Ранее ОТР сообщало о появившемся в интернете видео, на котором были сняты тела умерших, скопившихся в морге одной из больниц Новокузнецка. В минздраве Кузбасса на видео отреагировали, сообщив СМИ, что скопление образовалось из-за того, что находящиеся в изоляции родственники не могут быстро организовать захоронение. При этом чиновники утверждали, что региональный минздрав не скрывает статистику по количеству летальных случаев от COVID-19.

По данным регионального штаба на утро 5 ноября в Кемеровской области было выявлено 16 412 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За период с начала пандемии скончалось 257 пациентов.

Фото: сайт мэрии Новокузнецка