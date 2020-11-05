5 ноября
Кемерово
погода +2 °C
80.0
 
€ 93.34
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Коронавирус попал в новокузнецкую мэрию

Главная Общество
Кемерово
15:33 5 Ноября 2020
администрация, вирус, заболевание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, выступая в эфире телепрограммы «Утро с мэром», сообщил о вспышке коронавирусной инфекции среди сотрудников администрации. Об этом сообщило «Общественное телевидение России» (ОТР).

Сергей Кузнецов подчеркнул, что в мэрии очень много заболевших. Соответственно, медики взяли под контроль и тех чиновников, кто контактировал с инфицированными.

Ранее ОТР сообщало о появившемся в интернете видео, на котором были сняты тела умерших, скопившихся в морге одной из больниц Новокузнецка. В минздраве Кузбасса на видео отреагировали, сообщив СМИ, что скопление образовалось из-за того, что находящиеся в изоляции родственники не могут быстро организовать захоронение. При этом чиновники утверждали, что региональный минздрав не скрывает статистику по количеству летальных случаев от COVID-19.

По данным регионального штаба на утро 5 ноября в Кемеровской области было выявлено 16 412 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За период с начала пандемии скончалось 257 пациентов.

Фото: сайт мэрии Новокузнецка

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Кузбасский угольный разрез подготовят для туристов

Кузбасский угольный разрез подготовят для туристов

2 Ноября 2020 г.
Мэрия Междуреченска запланировала развитие промышленного туризма
Новости Кемерово: Для направляющихся в Кузбасс горнолыжников откроют новый рейс из Москвы

Для направляющихся в Кузбасс горнолыжников откроют новый рейс из Москвы

30 Октября 2020 г.
В Новокузнецке их ждет трансфер в Шерегеш
Новости Кемерово: Всё обучение – на расстоянии: в Кузбассе ввели новые ограничительные меры

Всё обучение – на расстоянии: в Кузбассе ввели новые ограничительные меры

26 Октября 2020 г.
Они будут действовать 28 дней
Новости Кемерово: В кузбасском минздраве сменили куратора юга региона

В кузбасском минздраве сменили куратора юга региона

26 Октября 2020 г.
Официальная формулировка – «за допущенные ошибки»
Новости Кемерово: Кемеровский губернатор Сергей Цивилев: «Мы с супругой заболели»

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев: «Мы с супругой заболели»

22 Октября 2020 г.
Руководитель региона будет лечиться дома
Новости Кемерово: В Кузбассе возобновили работу театры и кинотеатры

В Кузбассе возобновили работу театры и кинотеатры

12 Октября 2020 г.
Для зрителей обязательны соблюдение дистанции и маски.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Жители Новокузнецка организовали канал сбыта контрафактных сигарет

Жители Новокузнецка организовали канал сбыта контрафактных сигарет

3 Ноября 2020 г.
Расследование уголовного дела завершено
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru