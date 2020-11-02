Кузбасский угольный разрез подготовят для туристов

Новый угольный разрез в Кемеровской области могут оборудовать инфраструктурой для туристов, которые хотели бы посмотреть на добычу угля. Такая инфраструктура планируется для предприятия в Междуреченске.

«По реке Усе будет несколько туристических маршрутов, сейчас мы ведем диалог, чтобы на базе нового разреза сделать туристическую инфраструктуру. Во-первых, чтобы он был идеально показательным объектом с точки зрения экологии; во-вторых, чтобы там были смотровые площадки, куда можно было организованно привезти туристов, чтобы они познакомились с добычей угля», - рассказал ТАСС мэр Междуреченска Владимир Чернов.

Переговоры на этот счет городские власти ведут с группой «Евраз», которая получила для разработки новый угольный участок. Как уточнило информагентство, речь идет об участке Кумзасский 1-2 одноименного каменноугольного месторождения.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре этого года проект «Междуреченск. Город тайги» вошел в число победителей всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в номинации «Территория перспективного развития». Он включит в одну систему горы Югус, Черный Салан и Поднебесные Зубья.

Фото: pixabay.com