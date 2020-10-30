Для направляющихся в Кузбасс горнолыжников откроют новый рейс из Москвы

Авиакомпания «Северный ветер» совместно с оператором «Пегас-Туристик» организует дополнительный рейс из Москвы в Новокузнецк. Полеты будут выполняться с частотой три раза в неделю.

По данным правительства Кемеровской области, первый рейс поставлен в расписание 8 ноября. Он будет выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям при стоимости билета в один конец от 2,6 тыс. руб.

Старт программы приурочен к началу горнолыжного сезона на популярном курорте Шерегеш. Часть мест будет забронирована для горнолыжников, которые приобретут туристические путевки.

«Туристам, прилетающим на отдых в Шерегеш, будет предоставляться трансфер от аэропорта Новокузнецка до горнолыжного комплекса», - процитировал сайт регионального правительства министра транспорта Кузбасса Сергея Рубана.

Как писали Sibnovosti.ru, фестиваль «Шерегешфест», знаменующий открытие горнолыжного сезона на кемеровском курорте, пройдет 14 ноября.

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш