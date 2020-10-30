30 октября
Кемерово
погода +1 °C
78.87
 
€ 92.6
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Для направляющихся в Кузбасс горнолыжников откроют новый рейс из Москвы

Главная Общество
Кемерово
15:24 30 Октября 2020
авиарейсы, курорт, горнолыжник
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Авиакомпания «Северный ветер» совместно с оператором «Пегас-Туристик» организует дополнительный рейс из Москвы в Новокузнецк. Полеты  будут выполняться с частотой три раза в неделю.

По данным правительства Кемеровской области, первый рейс поставлен в расписание 8 ноября. Он будет выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям при стоимости билета в один конец от 2,6 тыс. руб.

Старт программы приурочен к началу горнолыжного сезона на популярном курорте Шерегеш. Часть мест будет забронирована для горнолыжников, которые приобретут туристические путевки.

«Туристам, прилетающим на отдых в Шерегеш, будет предоставляться трансфер от аэропорта Новокузнецка до горнолыжного комплекса», - процитировал сайт регионального правительства министра транспорта Кузбасса Сергея Рубана.

Как писали Sibnovosti.ru, фестиваль «Шерегешфест», знаменующий открытие горнолыжного сезона на кемеровском курорте, пройдет 14 ноября.

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Всё обучение – на расстоянии: в Кузбассе ввели новые ограничительные меры

Всё обучение – на расстоянии: в Кузбассе ввели новые ограничительные меры

26 Октября 2020 г.
Они будут действовать 28 дней
Новости Кемерово: В кузбасском минздраве сменили куратора юга региона

В кузбасском минздраве сменили куратора юга региона

26 Октября 2020 г.
Официальная формулировка – «за допущенные ошибки»
Новости Кемерово: Кемеровский губернатор Сергей Цивилев: «Мы с супругой заболели»

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев: «Мы с супругой заболели»

22 Октября 2020 г.
Руководитель региона будет лечиться дома
Новости Кемерово: В Кузбассе возобновили работу театры и кинотеатры

В Кузбассе возобновили работу театры и кинотеатры

12 Октября 2020 г.
Для зрителей обязательны соблюдение дистанции и маски.
Новости Кемерово: В Кузбассе 14 ноября стартует эстафета открытий горнолыжного сезона

В Кузбассе 14 ноября стартует эстафета открытий горнолыжного сезона

12 Октября 2020 г.
В этот день состоится традиционный «Шерегешфест»
Новости Кемерово: В Кузбассе увеличат на 15% коечный фонд для борьбы с COVID-19

В Кузбассе увеличат на 15% коечный фонд для борьбы с COVID-19

9 Октября 2020 г.
Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Малкин.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru