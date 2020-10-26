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Всё обучение – на расстоянии: в Кузбассе ввели новые ограничительные меры

Главная Общество
Кемерово
16:04 26 Октября 2020
вирус, ограничения, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области вводятся дополнительные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. О них стало известно сегодня в ходе аппаратном совещании.

По данным сайта законодательного собрания региона, учреждения среднего, среднетехнического и среднего профессионального образования, а также организации дополнительного образования переходят на дистанционную форму обучения. На такой же режим работы рекомендовано перейти вузам. 

Кроме того, приостанавливается работа заведений общепита ночью. Физкультурные и спортивные мероприятия будут проводиться, но только без зрителей.

«Работодателям Кузбасса необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, всех работников от 65 лет и старше, а также тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска», - говорится также в сообщении областного парламента.

Новые ограничительные меры вводятся на 28 дней.

По данным правительства региона, за минувшие сутки в Кузбассе выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии количество таких случаев достигло 14 526. Как писали Sibnovosti.ru, 22 октября о заболевании сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Фото: сайт законодательного собрания Кемеровской области

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