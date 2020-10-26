В кузбасском минздраве сменили куратора юга региона

В Кемеровской области отправлен в отставку начальник территориального управления министерства здравоохранения региона Олег Евса. В официальном сообщении ведомства указывается, что причиной увольнения стали «допущенные ошибки в организации оказания медицинской помощи населению Новокузнецка и юга области».

В чем именно заключаются ошибки, в сообщении не уточняется. Но в другом пресс-релизе минздрава Кузбасса, датированном 25 октября, говорится, что за последние три недели отмечается рост числа летальных исходов заболевания коронавирусной инфекцией. При этом Новокузнецкий филиал областного патологоанатомического бюро принимает практически все летальные случаи из южной агломерации региона.

«Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Кроме, того оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов», - отметили в минздраве.

Ранее в интернете появилось видео из Новокузнецкого филиала областного патологоанатомического бюро. Его помещения заполнены черными мешками с телами умерших пациентов.

На пост руководителя территориального управления минздрава в Новокузнецке вместо Олега Евса назначен Виталий Херасков. С 2019 года он возглавлял новокузнецкий филиал ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер».

Вчера областной оперативный штаб сообщил о том, что за предыдущие сутки в регионе зарегистрировано 173 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии скончались почти 200 пациентов.

Фото: сайт министерства здравоохранения Кемеровской области