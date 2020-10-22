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Кемеровский губернатор Сергей Цивилев: «Мы с супругой заболели»

Главная Общество
Кемерово
09:11 22 Октября 2020
губернатор, вирус, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровский губернатор Сергей Цивилев стал очередным руководителем сибирского региона, заболевшим коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видеообращение губернатор опубликовал вчера вечером.

«Мы с супругой заболели, у Анны Евгеньевны положительный тест. У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк. Мы самоизолировались, будем лечиться на дому», - сообщил он.

По словам Сергея Цивилева, он будет работать дистанционно. Главными задачами в сфере борьбы с COVID-19 в настоящее время губернатор назвал освобождение врачей от лишней нагрузки и обеспечение Кузбасса необходимыми медпрепаратами.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», ранее коронавирус выявляли у министра здравоохранения Кемеровской области Михаила Малина, министра образования и науки Софьи Балакиревой, вице-губернаторов Ольги Турбаба и Игоря Малахова.

В числе сибирских губернаторов, переболевших коронавирусом, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, его коллеги в Республике Тува и Алтайском крае Шолбан Кара-оол и Виктор Томенко.

Фото: страница губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в соцсети «ВКонтакте»

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