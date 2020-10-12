В Кузбассе возобновили работу театры и кинотеатры

В Кемеровской области снят запрет на работу кинотеатров, театров, детских развлекательных центров и игровых комнат. Главное условие - соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, передает «Общественное телевидение России».

Так, между киносеансами должен быть перерыв не менее 30 минут для проветривания помещения и для дезинфекции всех контактных поверхностей - дверных ручек, поручней, выключателей. Также в кинотеатрах пока нельзя продавать продукты, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке.

Для зрителей обязательны соблюдение дистанции и маски.

«Сейчас в онлайн-продаже на сайте кинотеатра можно купить билеты. Система там автоматизирована и билеты продаются через одно кресло», - рассказала специалист по связям с общественностью МАУ НКДК Центрального района Валентина Завражина.

Фото yandex.ru