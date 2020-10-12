В Кузбассе 14 ноября стартует эстафета открытий горнолыжного сезона

Фестиваль «Шерегешфест», знаменующий открытие горнолыжного сезона на кемеровском курорте, пройдет 14 ноября. Об этом объявили в правительстве региона.

По словам министра туризма и молодежной политики Кузбасса Антона Пятовского, программа мероприятия еще разрабатывается. Между тем, в этом году открытие горнолыжного сезона 2020/2021 состоится также и на других горнолыжных комплексах региона - в Горной Саланге, Танае и Югусе.

Как уточнил сайт правительства Кузбасса, таежный курорт «Горная Саланга» примет гостей 21 ноября. Ровно через неделю после этого праздник пройдет на трассах экокомплекса «Танай». 29 ноября – в комплексе «Югус». Концепция эстафеты открытий станет известна в конце октября.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году горнолыжный курорт Шерегеш завершил сезон в самом конце марта.

Фото: сайт правительства Кемеровской области