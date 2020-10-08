Лицеисты в Новокузнецке шьют горожанам экосумки

Волонтеры Российского движения школьников, ученики одного из лицеев в Новокузнецке намерены привить горожанам моду на аксессуары, сшитые из безопасных, безвредных для природы и окружающей среды материалов.

После уроков они спешат в кабинет технологии, где сами изготавливают экосумки, рассказывает «Общественное телевидение России».

Проект их учебного заведения «На экостиле» стал победителем грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы».

На первом этапе его реализации школьники решили заняться шитьем сумок – модной и безвредной альтернативы пластиковым пакетам. Авторы этой идеи считают, что это не только сберегает природу, но и развивает волонтерство – все свои изделия дети дарят ветеранам труда и малоимущим семьям.

«Сшили более 200 сумок, и по 50 штук подарили ветеранам педагогического труда и ветеранам. Сто штук вручили медикам 29 городской больницы», – говорит учитель технологии Светлана Андрющенко.

Такому проекту рады и дети, они с большим желанием занимаются полезным и важным делом. По их словам, эта продукция «может пригодиться бабушкам и дедушкам, мамам, которым сложно нести продукты» из магазинов.