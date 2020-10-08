8 октября
Кемерово
погода +1 °C
78.09
 
€ 91.81
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Лицеисты в Новокузнецке шьют горожанам экосумки

Главная Общество
Кемерово
14:50 8 Октября 2020
кузбасс, экология, школа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Волонтеры Российского движения школьников, ученики одного из лицеев в Новокузнецке намерены привить горожанам моду на аксессуары, сшитые из безопасных, безвредных для природы и окружающей среды материалов.

После уроков они спешат в кабинет технологии, где сами изготавливают экосумки, рассказывает «Общественное телевидение России».

Проект их учебного заведения «На экостиле» стал победителем грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы».

На первом этапе его реализации школьники решили заняться шитьем сумок – модной и безвредной альтернативы пластиковым пакетам. Авторы этой идеи считают, что это не только сберегает природу, но и развивает волонтерство – все свои изделия дети дарят ветеранам труда и малоимущим семьям.

 «Сшили более 200 сумок, и по 50 штук подарили ветеранам педагогического труда и ветеранам. Сто штук вручили медикам 29 городской больницы», – говорит учитель технологии Светлана Андрющенко.

Такому проекту рады и дети, они с большим желанием занимаются полезным и важным делом. По их словам, эта продукция «может пригодиться бабушкам и дедушкам, мамам, которым сложно нести продукты» из магазинов.

Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Власти Кузбасса просят продлить сроки сдачи новых детских садов

Власти Кузбасса просят продлить сроки сдачи новых детских садов

8 Октября 2020 г.
Завершить должны были в этом году, но успеют не раньше начала следующего года, заявил губернатор Сергей Цивилев
Новости Кемерово: В Кузбассе продлены ограничения из-за COVID-19

В Кузбассе продлены ограничения из-за COVID-19

27 Сентября 2020 г.
Также до 14 oктября в регионе продлен рeжим самоизoляции для людей стaрше 65 лет.
Новости Кемерово: COVID-19 вновь создает проблемы для плановой медпомощи в Кузбассе

COVID-19 вновь создает проблемы для плановой медпомощи в Кузбассе

24 Сентября 2020 г.
Ее объем может быть сокращен
Новости Кемерово: Завершено благоустройство кемеровского парка «Березовая роща»

Завершено благоустройство кемеровского парка «Березовая роща»

16 Сентября 2020 г.
Аллея имени космонавта Леонова открыта для прогулок
Новости Кемерово: Число случаев заражения COVID-19 в Кузбассе за сутки оказалось самым высоким в Сибири

Число случаев заражения COVID-19 в Кузбассе за сутки оказалось самым высоким в Сибири

13 Сентября 2020 г.
Количество новых заболевших в Кемеровской области превысило 100
Новости Кемерово: Мобильную лабораторию для определения выбросов тестируют в Новокузнецке

Мобильную лабораторию для определения выбросов тестируют в Новокузнецке

26 Августа 2020 г.
Настройка займет несколько месяцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru