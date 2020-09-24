24 сентября
Кемерово
погода +11 °C
76.35
 
€ 89.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

COVID-19 вновь создает проблемы для плановой медпомощи в Кузбассе

Главная Общество
Кемерово
12:19 24 Сентября 2020
вирус, медицина, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Рост числа случаев заражения COVID-19 может привести к сокращению плановой медицинской помощи в Кемеровской области. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

«Что касается плановой помощи, да, по всей видимости, мы придем к ограничению в отдельно взятых городах и больницах», - процитировал чиновника «Интерфакс-Сибирь».

При этом, ограничения не коснутся онкобольных, пациентов с заболеваниями кровеносной системы и тех, для кого отсрочка по оказанию плановой помощи может привести к ухудшению здоровья.

По данным правительства Кемеровской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 138 новых случаев заболевания. Больше всего – в Анжеро-Судженске. В результате общее количество заболевших с начала эпидемии перешагнуло отметку в 9 тыс. и достигло 9 103. В настоящее время более 2,4 тыс. человек находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах.

Фото: сайт министерства здравоохранения Кемеровской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Завершено благоустройство кемеровского парка «Березовая роща»

Завершено благоустройство кемеровского парка «Березовая роща»

16 Сентября 2020 г.
Аллея имени космонавта Леонова открыта для прогулок
Новости Кемерово: Число случаев заражения COVID-19 в Кузбассе за сутки оказалось самым высоким в Сибири

Число случаев заражения COVID-19 в Кузбассе за сутки оказалось самым высоким в Сибири

13 Сентября 2020 г.
Количество новых заболевших в Кемеровской области превысило 100
Новости Кемерово: Мобильную лабораторию для определения выбросов тестируют в Новокузнецке

Мобильную лабораторию для определения выбросов тестируют в Новокузнецке

26 Августа 2020 г.
Настройка займет несколько месяцев
Новости Кемерово: Жители Кузбасса отправились за шишками

Жители Кузбасса отправились за шишками

21 Августа 2020 г.
В местах сбора нельзя передвигаться на машинах, разбивать палатки и разводить костры
Новости Кемерово: Кузбасские ученики вернутся в школы

Кузбасские ученики вернутся в школы

21 Августа 2020 г.
С 1 сентября школы региона будут работать в обычном режиме
Новости Кемерово: В Кузбассе сняли запрет на выезд из региона без экстренной необходимости

В Кузбассе сняли запрет на выезд из региона без экстренной необходимости

14 Августа 2020 г.
Он был введен для предотвращения распространения коронавируса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Кузбассе отремонтируют участок обхода Юрги

В Кузбассе отремонтируют участок обхода Юрги

23 Сентября 2020 г.
Его протяженность составляет 5,3 км
Новости Кемерово: «Кузбасс» выиграл предварительный этап волейбольного Кубка России

«Кузбасс» выиграл предварительный этап волейбольного Кубка России

21 Сентября 2020 г.
Турнир в Новосибирске он завершил победой над хозяевами
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru