COVID-19 вновь создает проблемы для плановой медпомощи в Кузбассе

Рост числа случаев заражения COVID-19 может привести к сокращению плановой медицинской помощи в Кемеровской области. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

«Что касается плановой помощи, да, по всей видимости, мы придем к ограничению в отдельно взятых городах и больницах», - процитировал чиновника «Интерфакс-Сибирь».

При этом, ограничения не коснутся онкобольных, пациентов с заболеваниями кровеносной системы и тех, для кого отсрочка по оказанию плановой помощи может привести к ухудшению здоровья.

По данным правительства Кемеровской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 138 новых случаев заболевания. Больше всего – в Анжеро-Судженске. В результате общее количество заболевших с начала эпидемии перешагнуло отметку в 9 тыс. и достигло 9 103. В настоящее время более 2,4 тыс. человек находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах.

Фото: сайт министерства здравоохранения Кемеровской области