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Завершено благоустройство кемеровского парка «Березовая роща»

Главная Общество
Кемерово
17:29 16 Сентября 2020
благоустройство, парк, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
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В парке «Березовая роща» в Кемерове завершилась реконструкция центральной части. Аллея имени космонавта Леонова открыта для прогулок.

Протяженность новой прогулочной зоны в парке составляет 427 м. Новое покрытие аллеи выполнено в одной стилистике с набережной Томи в Кировском районе. В зеленой зоне установили парковые диваны и урны, смонтировали освещение.

«Центральную часть нового места отдыха украшает отреставрированная скульптура «Молодым покорителям космоса», которая прежде размещалась в сквере Юности возле областной библиотеки им. Федорова», - отметил официальный сайт мэрии Кемерова.

Парк «Березовая роща» примыкает к набережной Томи. Ранее он стал победителем голосования по выбору проектов благоустройства в Кемерове в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: официальный сайт мэрии Кемерова

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