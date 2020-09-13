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Число случаев заражения COVID-19 в Кузбассе за сутки оказалось самым высоким в Сибири

Главная Общество
Кемерово
15:43 13 Сентября 2020
вирус, штаб, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровская область оказалась на первом месте в Сибирском федеральном округе по числу новых случаев заболевания COVID-19 за минувшую субботу. Там зарегистрировано еще 105 заболевших, а их общее количество с начала эпидемии достигло 7 694.

Кузбасс обошел даже Красноярский край, где за последний день зарегистрировали 103 случая заражения коронавирусной инфекцией (всего - 18 242). На третьем месте Иркутская область, где число больных выросло за сутки выросло на 72 и достигло 17 832.

В Алтайском крае официальный сайт региона сообщил о 62 новых случаях заболевания коронавирусом (всего - 12 528). В Омской и Томской областях за минувшие сутки прибавилось по 55 и 50 больных соответственно. В Новосибирской области – 49 (всего - 12 093).    

«Скончались еще четыре пациента: мужчина, ему было 49 лет, и женщины в возрасте 60 лет, 81 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 394 человека», - сообщил также об эпидемиологической ситуации в регионе оперативный штаб Новосибирской области.

Фото: сайт министерства здравоохранения Кемеровской области

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