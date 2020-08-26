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Мобильную лабораторию для определения выбросов тестируют в Новокузнецке

Главная Общество
Кемерово
17:33 26 Августа 2020
воздух, тест, мобильные
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новокузнецке тестируют мобильную лабораторию, которая будет определять выбросы в атмосферу, передает «Общественное телевидение России» (ОТР). Новое оборудование должно обнаружить те предприятия, которые больше всего загрязняют воздух.

В машине установлены газоанализаторы, которые определяют концентрацию в воздухе аммиака, сероводорода и других вредных веществ. Данные собираются автоматически.

Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. Настройка займет несколько месяцев. Когда все процессы будут отлажены, передвижная лаборатория будет реагировать на жалобы жителей.

«Много людей в нашем городе жалуются, что у них что-то утром попахло, там где-то вечером попахло. Мобильная станция может передвигаться по всему городу делать замеры и предоставлять людям информацию, было или не было. Возможно, мы сможем как-то повлиять, увидеть, кто это сделал. А дальше с этим будет разбираться администрация, какие-то меры предпринимать по очистительным сооружениям на предприятиях, которые загрязняют город», - сказал ОТР электроник Новокузнецкой гидрометобсерватории Никита Кобик.

Кемеровская область входит в список самых неблагополучных по экологии российских регионов. По данным областного правительства, за прошлый год выбросы в атмосферу увеличились более чем на 200 тыс. т. За 2019 предприятиями на воздух было выброшено почти 2 млн т вредных веществ.

Фото: «Общественное телевидение России»

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