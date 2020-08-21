Жители Кузбасса отправились за шишками

В Кемеровской области начался сезон сбора кедровых шишек. Считается, что вторая половина августа - самый подходящий для этого период, передает «Общественное телевидение России».

К этому времени они полностью созревают и часть из них падает с веток на землю. Именно эти шишки и разрешено собирать.

В лес местные жители порой выходят целыми семьями. Орехи очень полезны, их добавляют в различные блюда. Сам сбор также дает возможность дополнительного заработка. Правда, в этом году урожай не очень большой.

«Шишки в этом году маловато, потому что, как правило, в том году была шишка, нынче уже нет. И сейчас уже два-три года будет мало, потом год - опять будет как бы лучше уже», - рассказал сборщик шишек Юрий Скоров.

«Запрещен у нас сбор кедрового ореха с применением различных механических средств, в том числе околотами - вибромашинами, которые наносят огромный вред деревьям, потому что в результате вибрации отслаивается и корневая система, и погибает озимь», - пояснил начальник территориального отдела департамента лесного комплекса Кемеровской области Алексей Костюченко.

Сбор кедровых шишек ранее установленного срока запрещен. Нарушителям грозит штраф - от 500 до 1 тыс. руб. В местах сбора также нельзя передвигаться на машинах, разбивать палатки и разводить костры.

Фото: «Общественное телевидение России»