Кузбасские ученики вернутся в школы

С 1 сентября школы Кемеровской области начнут работу в обычном режиме. Такое решение приняли власти региона.

О порядке обучения сообщил губернатор Сергей Цивилев. Он выступил на ежегодном августовском педсовете работников образования.

«Даже самые передовые и совершенные технологии не заменят живого общения с учителями и друзьями. Для успешной социализации, здорового развития детям очень важно взаимодействовать со сверстниками», - приводит его слова сайт правительства Кузбасса.

Впрочем, Сергей Цивилев не исключил, что в случае изменения эпидемиологической ситуации в отдельных школах будут вводиться ограничения.

Тем временем, в региональном управлении Роспотребнадзора информагентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что действие ряда ограничительных мер, возобновленных с 5 августа в пяти городах Кемеровской области (в их числе Новокузнецк) продлеваться не будет. По данным властей Кузбасса, с начала эпидемии в регионе зарегистрировано около 5,5 тыс. случаев заболевания COVID-19. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с «РИА Новости» отнес Кузбасс, наряду с Алтайским краем к «красной зоне» - регионам, где ситуация с распространением COVID-19 остается сложной.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области