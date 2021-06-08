Кузбасский НОЦ поддержали федеральным грантом

Российское правительство распределило гранты научно-образовательным центрам (НОЦ) мирового уровня в 2021 году. Среди них один сибирский.

Гранты указаны в распоряжении кабмина. Общая сумма для 10 НОЦ составляет 1,28 млрд руб. Каждый из них получит примерно 127 млн руб. Среди получателей фигурирует Кемеровский государственный университет - участник научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс».

«Список получателей был определен советом, который возглавляют вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Андрей Фурсенко. Гранты предоставляются по результатам деятельности этих центров в 2020 году», - отмечается на сайте федерального правительства.

Напомним, что по указу президента РФ в ближайшие годы должно быть создано не менее 15 таких центров в рамках национального проекта «Наука». Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года власти Новосибирской области сформировали наблюдательный совет НОЦ «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр».

Фото: сайт Кемеровского государственного университета