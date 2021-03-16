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Кость мамонта нашли в центре Кемерова

Главная Наука
Кемерово
09:04 16 Марта 2021
находка, музей, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Кости мамонта обнаружены в центре Кемерова. В ходе инженерных работ их нашли сотрудники «Кемеровского водоканала».

Находка была сделана 14 марта. О ней сообщили в ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей». Ему уже переданы останки. В музее добавили, что речь идет о кости задней конечности мамонта.

Как напоминает ТАСС, в настоящее время в Центральном районе Кемерова строится целый ряд крупных объектов. В их числе театрально-музейный комплекс и ледовая арена.

Как писали Sibnovosti.ru, хорошо сохранившийся скелет шерстистого мамонта был найден в 2006 году в кемеровском поселке Комиссарово.

Фото: сайт ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей»

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