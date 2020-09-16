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Кузбасским лицеистам измеряют температуру тела с помощью уникального прибора

Главная Наука
Кемерово
13:08 16 Сентября 2020
школа, университет, температура, изобретение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемерове ученикам городского классического лицея на входе в здание начали измерять температуру тела с помощью особого прибора. Он разработан специалистами Института цифры Кемеровского государственного университета, передает «Общественное телевидение России».

От привычного инфракрасного термометра это устройство отличает автоматизация. Чтобы узнать температуру тела, достаточно просто приложить к нему руку и уже через секунду будет известен результат,

«Он снимает дополнительную нагрузку с педагогического коллектива, который непосредственно должен заниматься именно педагогической деятельностью», - рассказала директор лицея Марина Щербакова.

Руководитель отдела разработок института Цифры КемГУ Антон Тимофеев сообщил, что в будущем планируется интегрировать в прибор функцию распознавания лиц. Это позволит измерять температуру точек на лице и минимизировать погрешность.

Уже сейчас к прибору можно подключить ноутбук или монитор, а в будущем учителя смогут получать данные о состоянии здоровья учащихся в режиме реального времени - через смартфон.

По словам разработчиков, у их устройства не бывает сбоев, хотя пока он работает в тестовом режиме.

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