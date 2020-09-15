В Кемерове разработали новый прибор для измерения температуры тела

В Кемерове в городском классическом лицее начали использовать специальный прибор для измерения температуры тела на входе в учебное заведение. Это - собственная разработка Института цифры Кемеровского государственного университета, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Главная особенность - прибор всё делает сам. Достаточно просто приложить к нему руку. Пока он работает в тестовом режиме, но уже доказал свою эффективность. Измерение проходит за одну секунду, при этом не бывает сбоев как у портативных бесконтактных термометров.

«В нашем случае это очень удобно, потому что снимает дополнительную нагрузку с педагогического коллектива, который непосредственно должен заниматься именно педагогической деятельностью, а приходится стоять на входе», - сказала ОТР директор лицея Марина Щербакова.

По словам руководителя отдела разработок Института цифры Антона Тимофеева, в дальнейшем разработчики планируют интегрировать в прибор распознавание лиц.

По данным создателей аппарата, он в 10-15 раз дешевле отечественных и зарубежных аналогов. Система позволяет подключить к прибору ноутбук или монитор. В будущем педагоги смогут в режиме реального времени следить за показателями через смартфон.

Фото: «Общественное телевидение России»