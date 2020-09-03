3 сентября
Кемерово
погода +28 °C
73.86
 
€ 87.74
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

В Кемеровской области начался серийный выпуск вездехода «Нерпа»

Главная Регионы
Кемерово
12:53 3 Сентября 2020
россия, технологии, разработка, производство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Кемеровской области на заводе инновационного транспорта наладили серийный выпуск модульного вездехода «Нерпа», сообщает «Общественное телевидение России». Машина не имеет аналогов в мире.

Одной из главных конструкционных особенностей вездехода является его ходовая часть. Вместо привычных тяжелых гусениц на машину установили «лыжи». Конструкция зарекомендовала себя во время испытаний как на болотистой местности, так и на большой воде. Кроме того, вездеход свободно себя чувствует и на снежной поверхности, преодолевая ледяные нагромождения (торосы).

По словам конструкторов, базовая модель «Нерпы» вмещает до четырех человек, но завод способен выпускать и более крупные модели.

Как рассказал главный конструктор завода инновационного транспорта NERPA Михаил Минаев, в настоящее время все силы брошены на создание увеличенной версии вездехода, которая способна вместить до 10 человек. Использовать обновленную модель будут для передвижения между населенными пунктами республики Коми.

«Делаем его для круглогодичного использования. Расстояние будет проходить в 399 километров», – уточнил Минаев.

Специалист отметил, что область применения «Нерпы» не ограничивается только пассажирскими перевозками. В своей работе вездеход также могут использовать геологи, спасатели и врачи. К примеру, медики с его помощью смогут добраться до пациента в любом месте.

Стоимость вездехода после начала серийного производства составит почти два млн рублей.

Фото yandex.ru

Регионы / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Кемеровская область захотела стать Кузбассом

Кемеровская область захотела стать Кузбассом

4 Октября 2018 г.
Соответствующее обращение глава региона готов направить Владимиру Путину
Новости Кемерово: В Кузбассе готовятся к роботизации угледобычи

В Кузбассе готовятся к роботизации угледобычи

10 Августа 2018 г.
Ученые, промышленники и студенты обсудили возможности новой индустриализации Кузбасса
Новости Кемерово: Кузбасс стал самым профицитным регионом 2017 года

Кузбасс стал самым профицитным регионом 2017 года

18 Мая 2018 г.
В топ-10 самых профицитных регионов вошли два субъекта СФО
Новости Кемерово: Цивилев дал Кузбассу 87 дней на подготовку к превращению в «регион номер один за Уралом»

Цивилев дал Кузбассу 87 дней на подготовку к превращению в «регион номер один за Уралом»

13 Апреля 2018 г.
Основная экономическая трансформация региона придется на 2018-й и 2019-й
Новости Кемерово: Глава Кузбасса: Идет настоящая война

Глава Кузбасса: Идет настоящая война

23 Ноября 2017 г.
Аман Тулеев призвал «не раскачивать ситуацию» в регионе
Новости Кемерово: Значительное понижение температуры прогнозируют в Кузбассе

Значительное понижение температуры прогнозируют в Кузбассе

5 Марта 2015 г.
Температура упадёт до -30°С
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Комсомольский проспект в Кемерове стал длиннее на километр

Комсомольский проспект в Кемерове стал длиннее на километр

31 Августа 2020 г.
Дорогу открыли в День шахтера
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru