В Кемеровской области начался серийный выпуск вездехода «Нерпа»

В Кемеровской области на заводе инновационного транспорта наладили серийный выпуск модульного вездехода «Нерпа», сообщает «Общественное телевидение России». Машина не имеет аналогов в мире.

Одной из главных конструкционных особенностей вездехода является его ходовая часть. Вместо привычных тяжелых гусениц на машину установили «лыжи». Конструкция зарекомендовала себя во время испытаний как на болотистой местности, так и на большой воде. Кроме того, вездеход свободно себя чувствует и на снежной поверхности, преодолевая ледяные нагромождения (торосы).

По словам конструкторов, базовая модель «Нерпы» вмещает до четырех человек, но завод способен выпускать и более крупные модели.

Как рассказал главный конструктор завода инновационного транспорта NERPA Михаил Минаев, в настоящее время все силы брошены на создание увеличенной версии вездехода, которая способна вместить до 10 человек. Использовать обновленную модель будут для передвижения между населенными пунктами республики Коми.

«Делаем его для круглогодичного использования. Расстояние будет проходить в 399 километров», – уточнил Минаев.

Специалист отметил, что область применения «Нерпы» не ограничивается только пассажирскими перевозками. В своей работе вездеход также могут использовать геологи, спасатели и врачи. К примеру, медики с его помощью смогут добраться до пациента в любом месте.

Стоимость вездехода после начала серийного производства составит почти два млн рублей.

Фото yandex.ru