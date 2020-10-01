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Шерегеш наряду с Сочи может стать одним из популярных туристических направлений этой зимой у россиян

Главная Путешествия
Кемерово
13:47 1 Октября 2020
общество, туризм, курорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Основным направлением предстоящего зимнего отдыха россиян станет Сочи, рассказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, сообщает «Общественное телевидение России».

Это обусловлено в первую очередь тем, что границы с большинством стран остаются закрыты.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ожидают роста популярности российских горнолыжных курортов. Там предположили, что Шерегеш в Кемеровской области, Хибины в Мурманской области имеют все шансы в этом году войти в десятку востребованных наряду с Красной Поляной.

Фото yandex.ru 

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