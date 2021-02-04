В Кузбассе появится должность председателя правительства

Губернатор Кемеровской области поделится своими полномочиями с председателем правительства региона. Соответствующие изменения внесены в законодательство субъекта федерации.

На сайте правительства региона опубликован закон, вносящий изменения в организацию деятельности высшего исполнительного органа государственной власти Кузбасса. Он был принят законодательным собранием области в январе этого года и подписан губернатором Сергеем Цивилевым в начале февраля.

«В состав правительства Кемеровской области - Кузбасса по должности входят первый заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса - председатель правительства Кемеровской области – Кузбасса, первый заместитель председателя правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр финансов Кузбасса, заместители губернатора Кемеровской области – Кузбасса, заместители председателя правительства Кемеровской области – Кузбасса, министры…», - говорится в документе.

Как уточнил «Интерфакс-Сибирь», председателя правительства региона, в числе прочего, будет исполнять обязанности губернатора, если тот будет находиться на больничном или в отпуске.

По данным сайта правительства Кузбасса, в настоящее время у Сергея Цивилева один первый заместитель. Этот пост с осени 2018 года занимает Вячеслав Телегин.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области