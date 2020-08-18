Ушел в отставку спикер новокузнецкого горсовета

Спикер новокузнецкого горсовета ушел в отставку. Олег Масюков сложил свои полномочия досрочно.

«Масюков сам подал заявление о досрочном сложении полномочий, члены горсовета его одобрили», - сказал сотрудник пресс-службы горсовета информагентству «Интерфакс-Сибирь».

Официального объявления на этот счет на сайте муниципального парламента нет.

Олег Масюков был избран депутатом горсовета Новокузнецка в 2016 году по списку «Единой России». В совете он возглавил партийную фракцию.

По данным информагентства, ранее спикер подавал в суд на губернатора Сергея Цивилева, администрацию региона и отдел правительства по профилактике коррупционных правонарушений в связи с тем, что они якобы выявили у него незадекларированные доходы за 2019 год. Но позже отозвал иск.

По данным сайта новокузнецкого горсовета, пост вице-спикера занимает Игорь Погребняк.

Фото: сайт горсовета Новокузнецка