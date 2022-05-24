В Красноярске легковушка сбила перебегающую дорогу 11-летнюю школьницу

В Красноярске на улице Петра Подзолкова автомобиль KIa сбил 11-летнюю школьницу. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. С тяжёлыми травмами пострадавшую доставили в больницу.

Как рассказали в ГИБДД, школьница пошла с подругой на игровую площадку в «Преображенский». Решив сократить путь, они решили нарушить ПДД и пересечь дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода. У одной из девочек это получилось, а вот вторая была в капюшоне и не заметила приближающийся автомобиль «Киа». водитель которого не успел среагировать на резкое появление подростка.

Столкновение попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что от удара школьница перевернулась в воздухе и упала на дорогу.

Фото: © vk.com/kraschp