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В Красноярске легковушка сбила перебегающую дорогу 11-летнюю школьницу

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Кемерово
10:40 24 Мая 2022
дети, дтп, красноярск, происшествия
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В Красноярске на улице Петра Подзолкова автомобиль KIa сбил 11-летнюю школьницу. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. С тяжёлыми травмами пострадавшую доставили в больницу. 

Как рассказали в ГИБДД, школьница пошла с подругой на игровую площадку в «Преображенский». Решив сократить путь, они решили нарушить ПДД и пересечь дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода. У одной из девочек это получилось, а вот вторая была в капюшоне и не заметила приближающийся автомобиль «Киа». водитель которого не успел среагировать на резкое появление подростка.

Столкновение попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что от удара школьница перевернулась в воздухе и упала на дорогу.

Фото: © vk.com/kraschp

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